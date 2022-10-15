الدراسات الحرة.. رئيس جامعة الأقصر يشهد اللقاء التعريف في كلية الفنون الجميلة - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

شهد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم السبت، اللقاء التعريفي لبدء الدراسة بقسم الدراسات الحرة للفنون التشكيلية بكلية الفنون الجميلة للعام 2022-2023، بحضور الأستاذ الدكتور وليد عبدالله، وكيل الكلية، ورئيس القسم، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، ولفيف من الدارسين والدارسات بالقسم.

وقال الدكتور وليد عبدالله، إن القسم أنشئ طبقا لقرار موافقة رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (٢٤١)، ويضم 6 أقسام هى: "التصوير، الديكور، الميديا، النحت، الأزياء، الجرافيك"، وتهدف برامج القسم إلى تدريب الطلاب من خلال إمدادهم بالدورات التدريبية المختلفة على أيدي نخبة من أعضاء هيئة التدريس، واستغلال طاقتهم واستثمارها بشكل إيجابي يخدمهم ويخدم مجتمعهم.

ووجه عبدالله، الشكر للدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد محيي حمزة، عميد الكلية، لدعمهما في إنشاء المركز وتقديم كل التسهيلات الممكنة.

من جانبه، هنأ الدكتور حمدي حسين، كلية الفنون الجميلة، ببدء الدراسة بالقسم، معربا عن سعادته بالتحاق عدد كبير من الراغبين في دراسة الفنون الجميلة، مطالبا إياهم باستغلال دراستهم والمشاركة في المبادرات القومية مثل حياة كريمة، وقمة المناخ، ضمن أولويات الجمهورية الجديدة.