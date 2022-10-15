لجنة تحقيق عراقية تكشف سرقة 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب ومصرف الرافدين

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ)

كشف وزير النفط العراقي المكلف بإدارة وزارة المالية بالوكالة إحسان عبدالجبار اليوم السبت أن لجنة تحقيق كشفت سرقة 5ر2 مليار دولار من الهيئة العامة للضرائب ومصرف الرافدين بوزارة المالية.

وذكر عبد الجبار في تغريدة له على حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعي في تويتر أن "رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي كلفني بإدارة وزارة المالية وكالة إضافة إلى منصبي وزيرا للنفط وقد تمكنا من الكشف عن سرقة أموال من الهيئة العامة للضرائب ومصرف الرافدين بمبلغ 5ر2 مليار دولار".

وأوضح "لقد تم التوصل إلى المجموعة التي قامت بهذه السرقات وتسليمها إلى الجهات المختصة ولم نخضع لأي ضغط أو مساومة لمنعنا من أداء دورنا في حماية المال العام".

وقال "طلبت من رئيس الحكومة الإعفاء من إدارة وزارة المالية بالوكالة".

وكان رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي قد كلف اليوم هيام نعمت بمهام وزير المالية بالوكالة لما تبقى من عمر الحكومة الحالية.