مواطن يشعل النار في نفسه داخل مديرية التعليم.. ماذا حدث في كفر الدوار بالبحيرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

شهد مبنى إدارة كفر الدوار التعليمية في محافظة البحيرة اليوم السبت، واقعة إقدام مواطن على إشعال النار في نفسه، احتجاجًا على معاملة مديرة مدرسة، اتهمها برفض تسليم الكتب المدرسية لابنه.

البداية شكوى ولي أمر تلميذ

بداية تفاصيل الواقعة، حسب التحريات الأولية للأجهزة الأمنية في محافظة البحيرة، كانت بشكوى وتضرر المواطن "أشرف.م.م"، من تعنت إدارة المدرسة في تسليم الكتب المدرسية لنجله.

تبين أن نجل المواطن المتضرر مقيد في مدرسة إبراهيم عبد العال الابتدائية، التابعة لإدارة كفر الدوار التعليمية، بالصف الأول الابتدائي.

كما تبين من التحريات الأولية أن ولي أمر التلميذ، سكب على ملابسه مادة معجلة للاشتعال "سبرتو" وأشعل النار في نفسه احتجاجًا على سوء معاملة المديرة.

وتدخل بعض الموظفين على الفور، وتمكنوا من إخماد النيران التي نشبت في جسد المواطن، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى كفر الدوار العام لتقديم الرعاية الطبية له.

وكيل الوزارة يصدر قرارات عاجلة

انتقل يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة إلى الإدارة التعليمية فور وقوع الحادث، وقرر استبعاد مديرة المدرسة المذكورة وإحالتها للتحقيق لعدم تسليمها الكتب المدرسية لأحد التلاميذ بالمدرسة ومخالفتها للقرارات الوزارية وتعنتها فى هذا الشأن.

وشدد الديب على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين كما وجه مديرى الإدارات التعليمية بالمتابعة الميدانية المستمرة والمرور على المدارس بنطاق إداراتهم التعليمية للوقوف على الموقف التنفيذى من تسليم الكتب المدرسية ورصد أية معوقات تعرقل انتظام العملية التعليمية واستقرارها.