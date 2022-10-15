سقوط أمطار على البحيرة.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

تعرضت المدن الساحلية والمناطق الشمالية من محافظة البحيرة، لسقوط أمطار خفيفة، اليوم السبت، بالتزامن مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية، بتعرض المحافظات الساحلية والوجه البحري لموجة الأمطار.

كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، نفذت بالتنسيق مع الحماية المدنية وشركة المياه، اليوم السبت، نموذج محاكاة وسيناريو إدارة الأزمة استعدادًا لموسم السيول والأمطار.

كما جرى التشديد على استمرار المراجعة الدورية لصفايات وبلاعات الأمطار للتأكد من عملها بكفاءة مع استعداد محطات الصرف الزراعى ومراجعة جميع وحداتها بنطاق المراكز والمدن بالإضافة إلى تجهيز فرق التدخل السريع والمعدات اللازمة للتعامل مع أى تراكمات للمياه فور حدوثها.