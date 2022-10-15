غوغل وسامسونغ تعملان على تبسيط إعداد الأجهزة المنزلية الذكية

نيويورك: بعد الإصدار الرسمي لبروتوكول “ماتر” في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت سامسونج اليوم في مؤتمرها السنوي للمطورين عن شراكة أعمق مع غوغل لتسهيل إعداد الأجهزة المنزلية الذكية على المستهلكين.

حالياً، غالباً ما يضطر المستخدمون إلى الاختيار بين نظام أساسي للمنزل الذكي مثل “سمارت ثينغز” من سامسونغ أو تطبيق “غوغل هوم”، وقد تكون محاولة جعل هذه الأنظمة تعمل مع بعضها أمراً صعباً في كثير من الأحيان. بالإضافة إلى ذلك، يتم دعم بعض الأجهزة فقط على نظام أساسي واحد وليس كلاهما، مما يعني أنه يتعين عليك التبديل بين الأنظمة لإدارة جميع أدواتك.

ولكن سامسونغ تقول إنها تتطلع إلى تبسيط عملية إعداد جهاز المنزل الذكي. على سبيل المثال، بالنسبة لمستخدمي سمارت ثينغز، تدعي سامسونغ أن التطبيق سيُعلم المستخدمين عندما يكتشف الأجهزة التي تم إعدادها بالفعل في تطبيق غوغل هوم وسيوفر بعد ذلك طريقة بسيطة لمزامنة هذه الأجهزة في سمارت ثينغز أو العكس.

هذا يعني أن المستخدمين لن يضطروا إلى إعداد الأدوات يدوياً واحداً تلو الآخر على كلا النظامين الأساسيين. وبمجرد تشغيل الجهاز، ستتمكن من التحكم فيه باستخدام تطبيقات المنزل الذكي من غوغل و سامسونغ.

وعلى الرغم من عدم وجود جدول زمني محدد لموعد حدوث ذلك، تقول سامسونج إن ميزة “ماتر” متعددة الإشراف ستطرح في وقت ما في الأسابيع المقبلة، وفق ما أورد موقع “إن غادجيت” الإلكتروني.