أكثر من 5 مليارات هاتف مصيرها النفايات

نيويورك: تعتبر النفايات الإلكترونية مشكلة عالمية، وكلما كانت أجهزتنا أكثر تطورًا، كلما زادت صعوبة إعادة تدويرها.

ستُرمى 5.3 مليارات من أجهزة الهواتف المحمولة هذا العام من دون إعادة تدويرها، وفقاً للمنتدى الدولي لمخلفات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE).

ويعكس هذا التقدير حجم المشكلة البيئية التي تسببها النفايات الإلكترونية.

وأشار تقرير المنتدى إلى أن معظم الأشخاص يحتفظون بأجهزتهم القديمة ولا يعيدون تدويرها، ويقدر عدد الهواتف الذكية حول العالم بـ16 ملياراً، وثلث الأجهزة لم تعد قيد الاستخدام في أوروبا.

ولفت إلى أن أبحاثه تظهر أن “جبلاً” من النفايات الكهربائية والإلكترونية – من الغسالات والمحمصات إلى أجهزة الكمبيوتر اللوحية وأجهزة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) – سينمو بمقدار 74 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030.