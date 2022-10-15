انت الان تتابع خبر التربية تصدر تعليمات لتنظيم آلية دوام التلاميذ والطلبة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة، ورد لـ الخليج 365، إن "المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي، أصدرت إعماماً إلى المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة ينص على توجيه الإدارات المدرسية بضرورة الالتزام بالتعليمات الآتية:• استخدام الأساليب التربوية المبنية على الحب والاحترام والتسامح في التعامل مع التلاميذ والطلبة وتجنب العقاب البدني والنفسي لِما له من آثار ضارة على التطور الجسدي والنفسي وتعزيز وتفعيل مجالس الآباء والمعلمين لدعم العملية التربوية والتعليمية .

• اهتمام الهيئات التعليمية والتدريسية بالجانبين التربوي والتعليمي للتلاميذ والطلبة من خلال وضع خطة دراسية تتضمن أهدافاً سلوكية وتربوية تنمي القدرات الابداعية للطلبة وتكشف إمكانياتهم المختلفة التي تجعل من التعليم ركناً اساسياً من ضرورات الخطط التنموية .



• على المعلم والمدرس تحضير دروسه وواجباته تحضيراً وافياً ويشمل اتقان المادة وأساليب عرضها واستخدام الوسائل التعليمية وتعيين الواجبات التي يقوم الطلاب بها داخل الصف وخارجه وتقويمها وحسن استخدام البطاقة المدرسية للطلاب الذين في عهدته ومسك سجل بدرجات امتحاناتهم .

• التنسيق مع المراكز الصحية وفرق الصحة المدرسية لإجراء الفحوصات والمعالجات اللازمة للتلاميذ والطلبة والاهتمام بنظافة البيئة المدرسية والبيئة المحيطة بها وخاصة دورات المياه ومصادر مياه الشرب ، والتخلص من النفايات بالتعاون مع الدوائر المختصة .

• تفعيل عمل اللجان المدرسية المتعلقة بالرياضة والثقافة والفن والصحة والنظافة وغيرها لتنمية روح العمل الجماعي والتعاون وتعويد أبنائنا الطلبة على تحمل المسؤولية وتعزيز ثقتهم بأنفسهم .

• تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في الندوات والمهرجانات العلمية والأدبية التي تقيمها المدارس وكذلك في اجتماعات مجالس الآباء والمعلمين للمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجه العملية التربوية والتعليمية من أجل خلق مجتمع متسامح ومتعاون .

• تدقيق إعمار التلاميذ والطلبة في الشهر الأول من بداية العام الدراسي للتأكيد من أن عمر الطالب ضمن الاعمار المحدد للدوام في المدارس النهارية وبخلافة يتحمل مدير المدرسة التبعات القانونية كافة .

• منع إدخال أجهزة الموبايل التي تحمل كاميرا من قبل التلاميذ والطلبة داخل المدارس منعاً باتاً".

