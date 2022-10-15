انت الان تتابع خبر الهند ترفض دخول أطراف لحل قضية "كشمير" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الهند، رفضها دعوة وزيري خارجية باكستان وألمانيا لإشراك الأمم المتحدة لحل قضية كشمير، مؤكدة أن كشمير قضية ثنائية مع باكستان ولا دور لأي طرف ثالث.

وقالت الخارجية الهندية إن "التركيز يجب أن ينصب بدلاً من ذلك على التصدي للإرهابيين المتمركزين في باكستان الذين استهدفوا جامو وكشمير لفترة طويلة".

وردت وزارة الشؤون الخارجية على "تصريحات وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري ونظيرته الألمانية أنالينا بربوك في مؤتمر صحفي مشترك في برلين الجمعة الماضية عندما قدمت بربوك "إشارات إيجابية" مثل التعاون بين باكستان والهند لتوفير الغذاء إلى شعب كشمير وتحدث وزيرا خارجية أفغانستان عن دور الأمم المتحدة في حل قضية كشمير".

واكدت الهند أن "كشمير قضية ثنائية مع باكستان ، ولا دور لأي طرف ثالث".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية أريندام باجشي ردا على التعليقات المتعلقة بوزراء خارجية ألمانيا، "تحمل إقليم جامو وكشمير الاتحادي الهندي العبء الأكبر لهذه الحملة الإرهابية منذ عقود. هذا ما زال مستمرا حتى الآن".

واكدت باجشي "لا يزال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة و FATF (مجموعة العمل المالي) تلاحق الإرهابيين المتمركزين في باكستان المتورطين في هجمات 26/11 المروعة"، في إشارة إلى الهجمات التي نفذت في مومباي.