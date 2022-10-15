شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين العرب" يعقد مؤتمره العام بالقاهرة الثلاثاء القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اتحاد الصحفيين العرب مؤتمره العام الرابع عشر فى مقره الدائم بالقاهرة يومى 18- 19 أكتوبر 2022، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

تبدأ الجلسة الافتتاحية فى الثانية عشر ظهرا، وتتواصل أعمال المؤتمر علي مدار يومين وذلك بمشاركة 19 نقابة وهيئة وجمعية للصحفيين من 18 دولة عربية.

ينعقد المؤتمر العام كل 4 سنوات بحضور وفد يضم 4 أعضاء من كل دولة عربية، بالإضافة إلى أعضاء الأمانة العامة الـ 15، ويناقش المؤتمر العام خطة عمل الاتحاد فى السنوات القادمة واختيار أمانة عامة جديدة وكيفية مواجهة الآثار شديدة السلبية على الصحافة العربية والعالمية التي سببتها أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ، وقيام الاتحاد بدوره الفاعل دفاعا عن حرية وقضايا الصحفيين والصحافة والقضايا العربية فى مواجهه الأكاذيب والشائعات التي تحيط بوطننا العربي .

وتأسس اتحاد الصحفيين العرب بالقاهرة عام 1964 تعبيرا عن رغبة الصحفيين العرب فى توحيد كلمتهم داخل كيان قوي يستطيع الدفاع عن قضاياهم وقضايا وطننا العربي .