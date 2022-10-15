شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد البرلمانى الدولى يوافق على استضافة مصر مكتبا إقليميا للاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق الاتحاد البرلماني الدولي على استضافة مصر مكتباً إقليمياً للاتحاد البرلماني الدولي بالمنطقة العربية، وذلك خلال انعقاد الجلسة الختامية للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي في إطار أعمال الجمعية 145 للاتحاد البرلماني الدولي، والمنعقدة في العاصمة الرواندية كيجالي، وذلك في إطار خطة الاتحاد لإنشاء مكاتب اقليمية تهدف لزيادة وتحسين جودة التفاعل مع البرلمانات في الأقاليم المختلفة ومضاعفة الإثر الإيجابي لأنشطة الاتحاد البرلماني الدولي على المستويين الوطني والإقليمي.

وتأتي موافقة الاتحاد البرلماني الدولي على إنشاء مكتب إقليمي له في مصر اعترافاً بالدور التاريخي والمشهود والرائد للبرلمان المصري في الاتحاد البرلماني الدولي، حيث يحتفل مجلس النواب المصري في عام 2024 بمرور مائة عام على انضمامه للاتحاد البرلماني الدولي كأول برلمان عربي وأفريقي ينضم للمنظمة البرلمانية الأبرز والأكبر عالمياً، واعتزازاً من مصر بالانتماء إلى القارة الأفريقية، فقد أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال مداخلته في تلك الجلسة أن مصر تعتز وتفخر بانتمائها الأفريقي وفي هذا الإطار، كما أكد على أن مصر ستعمل من خلال هذا المكتب أيضاً على تقديم كافة أشكال الدعم للبرلمانات الأفريقية الشقيقة وهو ما سيجعل من هذا المكتب الإقليمي جسراً للتعاون البرلماني العربي الأفريقي وامتداداً لجهود الدولة المصرية الرائدة عبر تاريخها من أجل تحقيق التكامل العربي الأفريقي، كما تأتي تلك الخطوة في إطار النجاح المشهود للدبلوماسية البرلمانية المصرية في محيطيها الاقليمي والعالمي، والتي تعبر بجلاء عن قوة وحضور الدولة المصرية بكافة مؤسساتها إقليمياً وعالمياً.

جدير بالذكر أن المجموعة البرلمانية العربية بالاتحاد البرلماني الدولي كانت قد تبنت خلال اجتماعها التشاوري بالجمعية 145 للاتحاد البرلماني الدولي قراراً بالإجماع لدعم استضافة مصر للمكتب الإقليمي للاتحاد البرلماني الدولي، وهو القرار الذي يأتي تعبيراً عن ثقة الأشقاء العرب بالدور الرائد والتاريخي لمصر في الدفاع عن القضايا العربية في المحافل الدولية.