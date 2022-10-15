شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: تفاعل كبير من المواطنين مع الحوار الوطنى..وزيارات المحافظات تؤكد جدية الدولة فى الاستماع للجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، إن الحوار الوطنى يمثل فرصة هامة لتعزيز مقدرات الدولة المصـرية والنهـوض بكافة القطاعات، موضحا أن الحوار الوطنى يأتى بمثابة خريطة عمل للجمهورية الجديدة وتعظيم الاستفادة من إمكانيات الدولة بما يضمن المضي قدما نحو مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأضاف الجندى أن الزيارات التى ينظمها الحوار الوطنى بالمحافظات المختلفة، والتي بدأت بمحافظتى القاهرة والبحيرة ثم محافظة الغربية هذا الأسبوع ستنعكس بشكل إيجابى على مخرجات ونتائج الحوار الوطنى، ففي الوقت الذى تؤكد فيه هذه الزيارات رسالة قوية بجدية الحوار ورغبة الدولة الحقيقية في فتح نقاش يضم مختلف التيارات والآراء فإن المواطنين الذين يشاركون في صياغة مقترحات الحوار سيكون لديهم الحافز والحماس لتطبيقها ومشاركة الدولة في تنفيذها.

وأضاف الجندى، أن الحوار الوطنى منذ اللحظة الأولى أرسى مبدأ التشاركية والديمقراطية سعيا للخروج بنتائج جادة وإيجايبة لصالح كافة فئات المجتمع، لافتا إلى أن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى أعلن أن المجلس تلقى ما يقرب من 15 ألف مقترح حتى الآن، مما يؤكد أن هناك تفاعل كبير في التعاطى مع الحوار الوطنى.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة الحوار الوطني، تواصل العمل على استكمال جلساتها التحضيرية، تمهيدا للبدء الفعلى للجلسات النقاشية بالحوار الوطني والوصول بمخرجات تعود بالنفع على الوطن والمواطن، والمقرر أن يكون اليوم السبت، هو آخر موعد لتلقى المقترحات بالقضايا وأسماء المشاركين بجلسات الحوار من جميع الجهات، بما فيهم مجلس الأمناء والمقررين والمقررين المساعدين حتى يتسنى بدء جلسات الحوار.