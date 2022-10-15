محافظة القاهرة: فوز ١٨ مشروعا بإقليم القاهرة الكبرى ضمن مبادرة المشروعات الخضراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نظمت محافظة القاهرة مؤتمر إعلان المشروعات الفائزة باقليم القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي تم تنظيمها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بحضور اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وبحسب بيان، في كلمته تقدم محافظ القاهرة بخالص الشكر والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على إطلاقه هذه المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء كما توجه بالشكر لرئيس مجلس الوزراء لرعايته للمبادرة.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فى كلمته أنه يسعده أن يرحب بالحاضرين على أرض محافظة القاهرة وأن يشارك معهم اليوم في مؤتمر إعلان المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، لتكريم القائمين على هذه المشروعات بإجمالي 18 مشروعا بواقع 6 مشروعات لكل محافظة.

وأكد محافظ القاهرة أن هذا المؤتمر يكتسب أهمية خاصة من حيث سياقه الزمني، حيث تتوجه أنظار العالم إلى جمهورية مصر العربية التي تعتزم استضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP 27 خلال نوفمبر المقبل 2022.

وأضاف محافظ القاهرة أن مؤتمر اليوم يتميز بكونه متعلقاً بمبادرة مصرية رائدة على مستوى العالم جوهرها تحقيق مفهوم التنمية المستدامة للمناخ على المستويين الرسمي والشعبى وإشراك المواطنين والهيئات المختلفة في طرح أفكار لمشروعات قابلة للتطبيق وذات بعد استثمارى.

وأضاف محافظ القاهرة أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مبادرة غير مسبوقة وتعبيراً عن الرؤية الصادقة لتحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية بمضمونها الشامل الذي يسعى لرفع معدلات النمو وتوفير مزيد من فرص العمل مع الأخذ في الاعتبار حماية البيئة وتحسين نوعية العمل ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتحقيق الاستفادة الكاملة من الموارد المتاحة.

وأشار محافظ القاهرة أنه حرصا من الدولة المصرية على المشاركة الفعالة فى دعم قضايا تغير المناخ على مستوى العالم فقد رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي باستضافة مصر الدورة الـ 27 من مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر القادم بهدف العمل على تبادل المحادثات العالمية بشأن قضايا المناخ وأثره وإتاحة فرصة للنظر في آثار وتداعيات التغيرات المناخية على العالم وبصفة خاصة على القارة الأفريقية.

وأكد محافظ القاهرة أن الاحتفال اليوم بالمشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية هو تتويج لجهود كبيرة بذلت خلال الأيام الماضية من جانب فرق العمل بالمحافظات والتي سارعت منذ اليوم الأول إلى تعريف المواطنين بالمبادرة وأهدافها مشيرًا إلى أنه تم بالقاهرة عقد أكثر من 40 لقاءا تنوع ما بين ندوات ومحاضرات وورش عمل بالإضافة إلى جهود التوعية بالتعاون مع الجهات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والوزارات المختلفة.

وأشاد محافظ القاهرة بكافة المشروعات الفائزة في إطار المبادرة والتى يمكن أن تلعب دورًا في ظل التغيرات المناخية وانعكاساتها الاقتصادية والصناعية المؤثرة التي تمس كافة الدول بما فيها مصر.

ولفت محافظ القاهرة إلى أن الجهود السابقة أثمرت العديد من النتائج الطيبة لمحافظة القاهرة الذين شاركوا بفاعلية كبيرة فى المبادرة حيث بلغت المشروعات المقدمة 949 مشروعًا متنوعًا، منها 365 مشروعا مكتمل ومستوفى لكافة معايير المبادرة موجهًا الشكر لشباب القاهرة المتميزين ولكل من شارك وساهم بفكرة جديدة لإنجاح هذه المبادرة موجهًا الشكر والتقدير لكل من وزارات التنمية المحلية ، والبيئة ، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والخارجية ولجان التحكيم على جهودهم الداعمة لانجاح المبادرة.

والمشروعات الفائزة بمحافظة القاهرة هي مشروع تشغيل وسائل نقل عام صديقة للبيئة وذكية الذي تقدمت بها هيئة النقل العام عن فئة المشروعات الكبرى، ومشروع تحويل سيارة ركوب ذات محرك احتراق داخلي إلى سيارة كهربية الذى تقدمت به كلية الهندسة بجامعة عين شمس عن فئة المشروعات المتوسطة، ومشروع تحويل بواقي الطعام إلى طاقة نقية عن فئة المشروعات الناشئة وريادة الأعمال، ومشروع تنظيف مياه النيل من المخلفات وإعادة تدويرها والذي تقدمت به جمعية الكشافة البحرية بالقاهرة عن فئة مبادرات ومشروعات غير هادفة للربح ، ومشروع شمس بي جرين مقدم من معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس عن فئة مشروعات المرأة.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال كلمته على أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي أطلقتها الدولة المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ضمن استعدادات الدولة لإستضافة الدورة 27 لمؤتمر الأطراف لانفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

وأضاف محافظ الجيزة بأن الدولة المصرية تولي أهتمامآ بالغآ بشئون البيئة وخاصة قضية التغيرات المناخية وذلك من خلال اتخاذ عدد من الخطوات الجادة فى سبيل تقليل الملوثات البيئية والتوسع في إنشاء مشروعات الطاقة البديلة كمحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتقليل الإعتماد على مصادر الوقود الملوثة بهدف الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 ، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وأشار اللواء أحمد راشد بأنه قد تقدم 167 مشروعا للمسابقة وتم اختيار أفضل 6 مشروعات منهم حققت كافه المعايير المحددة، مؤكداً أنه قد تم اختيار مشروع ( شجرة بيتنا) المقدم من الطالبة دنيا إبراهيم السعيد الخطيب ليكون سفيراً لمحافظة الجيزة، ضمن مشروعات المبادرة والذي ينتمى إلى فئة مشروعات الزراعة الحضرية لتنمية ضواحى المدن والأحياء بالمحافظة من خلال زراعة الأسطح والذي يسهم في زيادة المعروض من السلع الغذائية لخفض أسعارها إلى جانب توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة من خلال إشراك أهالي تلك المناطق بأعمال الزراعة وجنى ونقل المحاصيل والأعمال الصناعية القائمة عليها وإعادة التدوير ما يحسن من المستوى الإقتصادى لتلك الأسر.

وأوضح أنه من المشروعات الفائزة كبيرة الحجم المشروع المقدم من المهندس إبراهيم محمد حسن شركة أوراسكوم بمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي أبورواش، ومن المشروعات متوسطة الحجم المشروع المقدم من شركة اورجانيك فوود اندستري بمشروع فهودي فارم للأمن الغذائي، ومن المشروعات المحلية الصغيرة "حياة كريمة" المقدم من اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي Rabbit، ومن المشروعات المجتمعية الغير هادفة للربح المقدم من إسلام عبدالخالق أبوبكر مدرسة صن الدولية للغات وهو إعادة استخدام النفايات في الأنشطة التعليمية، ومن المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيرات المناخ المشروع المقدم من سعيدة محمود حسين، جمعية الرائدات والمثقفات المصرية للتنمية بمشروع فيد واستفيد.

وأعرب محافظ الجيزة عن سعادته بتنظيم هذا المؤتمر الهام لتكريم المشروعات الفائزة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في الثلاث محافظات، كما حرص على تقديم الشكر إلى أصحاب الأفكار والمشروعات الفائزة على مستوى المحافظات المشاركة مشيداً بالفائزون من محافظة الجيزة لإسهاماتهم المتميزة وأفكارهم الإبداعية التى من شأنها تحسين البيئة ودعم سبل المعالجة الصحية لمياه الصرف الصحي وإعادة تدوير المخلفات.

كما أعرب اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عن سعادته لتواجده على أرض محافظة القاهرة والمشاركة في احتفالية تكريم أصحاب المشروعات الخضراء الذكية بإجمالي 18 مشروع بواقع 6 مشروعات فائزة بكل محافظة من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، مشيدا بالمشروعات التي شاركت في المبادرة لإختيار الأفضل منها طبقاً لاشتراطات اللجنة المنظمة واللوائح المقررة لتحقيق التنمية المستدامة.

وتابع أنه كان يتابع المبادرة منذ بدايتها، حيث تم اختيار أفضل ٦ مشروعات من بين العديد من المشاريع التي تقدمت، إذ بلغ إجمالى عدد المشروعات المتقدمة من المحافظة (321) مشروعاً متنوعاً، وتم اختيار (22) مشروع مكتملاً للمواصفات وتم إختيار عدد (6) مشروعات للتصفية النهائية وهى مشروع تطوير منطقة العكرشة بمركز الخانكة في فئة المشروعات الكبيرة، ومشروع إدارة وتشغيل معدات نقل التربة في فئة المشروعات المتوسطة، ومشروع اكبسني ضمن فئة المشروعات الصغيرة "حياة كريمة"، ومشروع "27000شجرة" ضمن فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة.

وتابع: ومشروع " دور الزراعة المتجددة" ضمن فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، ومشروع تحسين مقاومة اسماك البلطي ضمن فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، موجهًا التحية للسيد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على استضافته لهذا الحدث، مشيدًا بما تم تحقيقه من جهود في إطار المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي أطلقتها الحكومة المصرية متمثلة في وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، والتي تأتي تزامنًا مع الاستعدادات لاستضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP27، وفي إطار الجهود المبذولة للتعامل مع تداعيات التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية ولأجندة مصر ٢٠٣٠، مثمنا جهود الدولة المبذولة في التعامل مع البعد البيئي والتغيرات المناخية لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.