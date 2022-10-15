رئيسا البريد والبورصة يبحثان فرص الاستثمار في سوق المال وزيادتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء حجاج:

بحث شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة هيئة البريد المصري، مع رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، سبل وفرص التعاون المشترك بين الجانبين، بحسب بيان من هيئة البريد اليوم السبت.

وقال فاروق إن هذا اللقاء يهدف إلى بحث فرص التعاون المشترك بين البريد المصري والبورصة المصرية، حيث تناول عرض خطة عمل واستراتيجية شركة البريد للاستثمار والشركات التابعة لها.

كما شهد اللقاء بحث فرص استثمار البريد المصري في البورصة وكيفية زيادتها والاستفادة منها بالإضافة إلى إمكانية الترويج لصناديق الاستثمار عبر مكاتب البريد المنتشرة، وفقا لفاروق.

وأشار فاروق إلى ضرورة تعزيز دور التكنولوجيا المالية في جذب فئات جديدة من المستثمرين، مع استمرار آليات التثقيف المالي وخلق أدوات جديدة من شأنها السماح للمستثمرين الصغار للاستثمار.

ودعا فاروق خلال الاجتماع قيادات البريد المصري إلى بحث كيفية الاستفادة من سوق الأوراق المالية كمنصة تساعدهم على توفير التمويل للشركات التابعة للبريد المصري من خلال القيد والطرح، موجها إلى استمرار التشاور وعقد اجتماعات بين فرق العمل من الجانبين لاتخاذ ما هو مناسب للطرفين خلال الفترة القادمة.

وقال رامي الدكاني، إن برنامج الطروحات الحكومية يمثل ركيزة أساسية لتنشيط البورصة، مؤكدا أن الفترة الحالية تتطلب العمل على إعادة ثقة المستثمر الأجنبي للعودة إلى البورصة، إلى جانب إعادة ثقة المستثمر المحلي والعمل على زيادة قيم وأحجام التعاملات بالبورصة.

وأشار الدكاني إلى أهمية تفعيل دور المؤسسات المصرية لتنشيط سوق المال، مؤكدا التنسيق التام مع هيئة الرقابة المالية لتذليل العقبات التي من شأنها التأثير السلبي على البورصة أو الاقتصاد بشكل عام.

وأكد الدكاني أهمية دور الاستثمار الحكومي لدعم مستويات السيولة في السوق وزيادة مستويات الاستثمار المؤسسي وجذب المستثمرين الأجانب، وكذلك تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المستويات السعرية الحالية للأسهم المقيدة.

وأوضح أن مضاعف الربحية الخاص بالبورصة المصرية هو الأقل بين البورصات العربية، وكذلك يعد معدل العائد على الكوبون الأعلى بين البورصات العربية.