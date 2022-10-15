وزير التموين: تنسيق مع ‏البنك المركزى لتوفير الاعتمادات المالية لمستوردي القمح الحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي"

أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ضرورة أن تكون المخابز المتقدمة للحصول على الدقيق من مطاحن 72% ، مخابز سياحية مرخصة، وأن ‏تكون مصانع المكرونة المتقدمة للحصول على الدقيق متعاقدة مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ‏لإنتاج مكرونة موردة لصالح منظومة السلع التموينية.

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية، أنه تم التنسيق مع ‏محافظ البنك المركزي لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لمستوردي القمح الحر واللازم للإنتاج الدقيق الحر، وأشار إلى أن هذه الإجراءات وتلك التحركات الحكومية الرسمية ممثلة في وزارة التموين ستسهم في ضبط الأسواق والأسعار لسلعتي القمح والدقيق الحر واللازم لإنتاج الخبز الحر السياحي والمخبوزات، والحلويات، والخبز الفينو، وصناعة المكرونة خلال ‏الفترة القادمة.

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية توفير القمح لمن يرغب من مطاحن 72% لإنتاج الخبز الفينو والسياحي والمخبوزات، والحلويات، والمكرونات بسعر 8700 جنيه للطن الواحد، اعتبارا من اليوم السبت من خلال التقدم بطلب للهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين .

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية الدقيق ‏لمصانع المكرونة التي تعمل في منظومة السلع التموينية بسعر 10 ‏آلاف جنيه للطن بهدف الحفاظ على استقرار أسعار الدقيق الحر اللازم لصناعة الخبز الفينو والخبز السياحي وكذلك صناعة المكرونة، وذلك في ظل الأزمات التي يواجها ‏العالم، ونقص سلاسل الامداد بسبب الحرب الروسية الاوكرانية، ‏وارتفاع أسعار القمح عالمياً.‏​