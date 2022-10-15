كامل أبو علي: لعب المصري مبارياته في برج العرب مستحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة نادي المصري، اليوم السبت، إن لعب نادي المصري مبارياته بالموسم الكروي الجديد على ستاد برج العرب في الإسكندرية أمر مستحيل.

وأشار "أبو علي"، بكلمته خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن قميصه الجديد الذي سيخوض به مباريات الموسم الكروي 2022-2023، والذي نظمته الشركة الموردة لملابس الفريق بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، إلى أن اللعب في برج العرب مستحيل لأسباب عديدة منها تأمين الجماهير والمشقة والأعباء المالية التي يتحملونها، والأعباء المالية الواقعة على النادي وتحميل الفريق مشقة عالية تؤثر على طموح النادي وجماهير وستخرجه خارج المنافسة، مضيفًا: "هدفنا مراكز متقدمة لأن لدينا طموح".

وأكد على أنهم كمجلس إدارة اتفقوا على قلب رجل واحد عدم اللعب في برج العرب".