في غضون 4 أشهر فقط.. 9 معلومات عن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

حرص مجلس الوزراء ووزيرة الهجرة، السفيرة سها جندي، على توضيح بعض الأمور الخاصة عن مشروع قانون أقرَّته الحكومة بشأن إعفاء سيارات المصريين في الخارج من الضرائب والجمارك والرسوم.

وتضمن المشروع 9 نقاط مهمة تمثلت في:

- الحصول على الإعفاء في مقابل وضع قيمة هذا "الإعفاء" بالعملة الأجنبية على شكل وديعة لمدة 5 أعوام.

- يتم صرف الوديعة بالجنيه المصري بعد 5 أعوام بسعر العملة الأجنبية وقتها.

- قيمة الوديعة تُحدَّد بقيمة التكلفة التي كان سيدفعها المصري بالخارج كرسوم ضريبية وجمركية على سيارته.

- الإعفاء يسري على أي مصري مقيم بالخارج دون اشتراط أن يكون قد قضى مدة زمنية محددة بالخارج.

- يحق جلب سيارة للفرد سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة بشرط وجود حساب بنكي مر عليه 3 أشهر.

- لكل مصري بالخارج عمره ١٦ عامًا أو أكثر أن يجلب سيارة شخصية باسمه لمرة واحدة فقط.

- تسجيل السيارة وربط الوديعة في غضون ٤ أشهر.

- تحديد ٤ أشهر فقط لعدم التأثير على صناعة السيارات القائمة في مصر.

- إنهاء إجراءات الشحن والنقل في غضون سنة لإعطاء الفرصة للانتهاء من كافة تلك الإجراءات.

- المرحلة المقبلة ستشهد إرسال القانون لمجلس النواب لدراسته وإقراره باللائحة التنفيذية.