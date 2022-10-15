انت الان تتابع خبر لبغداد فقط.. التربية تقرر امتحان الطلبة المتغيبين يوم 28 وتحدد الموعد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "نظراً للظرف الأمني الطارئ الذي حصل يوم 28 من شهر أيلول الماضي في مدينة بغداد مما تسبب بغياب عدد من طلبة الصف السادس الاعدادي ، ولعدم حرمانهم من أداء الامتحان الوزاري، فإنه.تقرر إمتحان الطلبة المتغيبين في المديريات العامة للتربية لمدينة بغداد (فقط) حيث سيكون موعد امتحانهم يوم الاربعاء الموافق 19 / 10 / 2022 وسوف يشمل الامتحان المواد المبينة ادناه :



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