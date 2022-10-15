انت الان تتابع خبر بمشاركة 18 دولة.. تفاصيل المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين العرب في مصر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الاتحاد في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يعقد اتحاد الصحفيين العرب مؤتمره العام الرابع عشر في مقره الدائم بالقاهرة الثلاثاء المقبل 18- 19 أكتوبر 2022".وأوضح البيان، ان "الجلسة الافتتاحية تبدأ في الثانية عشر ظهرا بفندق جراند نايل تاور، وتتواصل أعمال المؤتمر على مدار يومين وذلك بمشاركة 19 نقابة وهيئة وجمعية للصحفيين من 18 دولة عربية"، مبينا أن "المؤتمر العام ينعقد كل 4 سنوات بحضور وفد يضم 4 أعضاء من كل دولة عربية بالإضافة إلى أعضاء الأمانة العامة الـ 15".

وأضاف، أن "المؤتمر العام يناقش خطة عمل الاتحاد في السنوات القادمة واختيار أمانة عامة جديدة وكيفية مواجهة الآثار شديدة السلبية على الصحافة العربية والعالمية التي سببتها أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وقيام الاتحاد بدوره الفاعل دفاعا عن حرية وقضايا الصحفيين والصحافة والقضايا العربية في مواجهه الأكاذيب والشائعات التي تحيط بوطننا العربي".



وتأسس اتحاد الصحفيين العرب بالقاهرة عام 1964 تعبيرا عن رغبة الصحفيين العرب في توحيد كلمتهم داخل كيان قوي يستطيع الدفاع عن قضاياهم وقضايا وطننا العربي.