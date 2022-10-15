انت الان تتابع خبر أظافر بطول زرافتين وأكبر فم.. أغرب الأرقام القياسية في موسوعة غينيس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - صدرت أول نسخة من الموسوعة سنة 1955 بواسطة شركة غينيس، وتعتبر حالياً من أدق المراجع التي يتم الاعتماد عليها لمعرفة الأرقام القياسية، لكن تضم الموسوعة بعض الأرقام القياسية التي قد يعتبرها البعض غريبة.

أطول أظافر يدين

حصد الأمريكي، ملفين بوث، الرقم القياسي في موسوعة غينيس سنة 2020 كأطول أظافر رجال في العالم، حيث يبلغ طول أظافره قرابة 10 أمتار، حسب الموسوعة، يبلغ طول أظافره إجمالي طول زرافتين فوق بعضهما البعض، حيث يعد متوسط طول الزرافة 5 أمتار ونصف، فيما يصل متوسط طول الظفر الواحد قرابة المتر.

لم يكن بوث أول من حصد الرقم القياسي عبر أطول الأظافر، فقد حازت آيانا ويليامز على الرقم القياسي لأطول أظافر أنثى سنة 2008، وبلغ إجمالي طول أظافرها قرابة 9 أمتار، كما لم تقم آيانا بقص أظافرها منذ أكثر من 20 عاماً، ويستغرق طلاء أظافرها وقتاً يصل إلى 20 ساعة، وتستهلك خلال ذلك علبتي طلاء أظافر كاملة.خسرت أيانا اللقب سنة 2009 بسبب حادث أدى إلى خسارتها لأظافرها.وأكبر يد في العالملم يكن أصحاب الأظافر الطويلة فقط من دخلوا إلى موسوعة غينيس، حيث عرف سلطان كوسن حسب الموسوعة أنه صاحب أكبر يد في العالم، بعدما احتل مرتبة أطول رجل في العالم من قبل، ويبلغ طول يده قرابة 29 سم من المعصم وصولاً إلى طرف إصبعه الأوسط، أي ما يعادل 4 علب معدنية للمشروبات الغازية مصفوفة فوق بعضها.أكبر فم في العالميعتبر البعض الفم الصغير عند النساء من معايير الجمال، لكن "سامانثا" دخلت موسوعة غينيس بأكبر فم في العالم، تعيش سمانثا حاليا في عقدها الثالث، وتحظى بفم يمتد إلى 6.52 سم.

تشتهر سامانثا على موقع التيك توك، وكان غالبية متابعيها يخبرونها بأنها صاحبة أكبر فم في العالم قبل حصولها على اللقب من الموسوعة سنة 2021.



أكثر عدد أعواد أسنان على لحية

اشتهر جويل ستراسر بلحيته، حيث دخل موسوعة غينيس لأكثر من مرة، آخرها سنة 2021 بأكثر عدد أعواد أسنان على اللحية، وذلك لكونه يهوى تعليق الأشياء في لحيته، محققاً من خلال ذلك العديد من الأرقام القياسية، من بينها:



اكثر عدد أعواد أسنان على لحية بإجمالي يعادل 3,500، واستغرق كسر الرقم القياسي منه أكثر من 3 ساعات.أكثر عدد شفاطات شرب ورقية على لحية بإجمالي يعادل 534.أكثر زينة كروية لرأس السنة على لحية بإجمالي 542 كرة.أكثر عدد أقلام على لحية بإجمالي 450 قلماً.أكثر عدد عيدان الأكل على لحية بإجمالي يصل إلى 520.

أطول شعر في العالم

للشعر نصيب كذلك في موسوعة غينيس، حيث حققت آشا مانديلا، البالغة من العمر 60 عاماً الرقم القياسي في أطول شعر في العالم، حيث لم تقصّ شعرها لأكثر من 40 سنة متواصلة، حيث يبلغ طول شعرها قرابة 34 متراً ويزن أكثر من 19 كلغ.

لكن تعاني آشا من إمكانية تسبب شعرها بورم دماغي، حيث حذّر بعض الأطباء من الثقل الكبير الذي يتعرض له جسمها جراء حمله هذه الكمية الكبيرة من ثقل الشعر.



بيضة "إنستغرام" الشهيرةحصل حساب world_record_egg على رقم قياسي في موسوعة غينيس، عبر حصد منشوره الذي يحتوي على صورة بيضة دجاجة على أكبر عدد من الإعجابات خلال سنة 2019.

حيث تجاوزت الصورة خلال أسبوع من نشرها حاجز الـ 30 مليون إعجاب، حالياً تجاوز عدد اللايكات على الصورة 50 مليون إعجاب، فيما تجاوز عدد متابعيه 4 ملايين متابع، رغم نشره لصورة واحدة وهي التي دخل بها الحساب موسوعة غينيس.