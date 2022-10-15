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القاهرة - سامية سيد - التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، خلال مشاركته في أعمال الجمعية 145 للاتحاد البرلماني الدولي، والمنعقدة في العاصمة الرواندية كيجالي.

وخلال اللقاء أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، على رسوخ وتاريخية العلاقات بين البرلمان المصري والاتحاد البرلماني الدولي، والتي تناهز المائة عام، مؤكداً على حرص البرلمان المصري الدائم على القيام بدور نشط وفعال داخل أروقة الاتحاد البرلماني الدولي باعتباره المنظمة البرلمانية الدولية التي تتولى تنسيق الجهود البرلمانية العالمية تجاه قضايا وتحديات عالمنا المعاصر، كما استعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجهود المصرية لاستضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 خاصة الشق البرلماني منها، والذي سيقوم مجلس النواب المصري بتنظيمه على هامش القمة بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، ويأتي في إطار حرص كافة مؤسسات الدولة المصرية على مواجهة تلك الظاهرة السلبية على الصعيدين الوطني والعالمي.

من جانبه، أشاد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشيكو بالانخراط الإيجابي والمكثف للبرلمان المصري في أنشطة واجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في ظل الحاجة الملحة لاستمرارية الحوار البرلماني العالمي تجاه القضايا والتحديات الاستثنائية المعاصرة.



رئيس مجلس النواب يلتقى رئيس الاتحاد البرلمانى الدولى (1)



رئيس مجلس النواب يلتقى رئيس الاتحاد البرلمانى الدولى (2)