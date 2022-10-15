شكرا لقرائتكم خبر عن فان دايك يكشف موقف ليفربول من المنافسة على الدوري الإنجليزي هذا الموسم! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدافع الهولندي الدولي فان دايك، مدافع نادي ليفربول، عن مواجهة السيتي القادمة، حيث أشار أن المياراة لن تكون سهلة على الإطلاق على فريقه، خاصة أنه يري مثل باقي المتابعين والجماهير أن "الريدز" ليس فى أفضل مستوياته الفنية هذا الموسم، بعدما تعثر الفريق فى العديد من المباريات هذا الموسم أبعدته عن المنافسة بشكل كبير.

وأوضح اللاعب أن المنافسة هذا الموسم مختلفة تمامًا، كما أن الفوز بالدوري الإنجليزي للفريق أمر يعد شبه مستحيل، ولكنه أكد فى الوقت ذاته أن الفريق سيعمل على تحسين النتائج ووضع الفريق الحالي مستقبلًا، ومن ثم سيتم النظر عن المنافسة حينها، على أمل تعثر أندية المربع الذهبي فى مباريات الدور الثاني،والذي سيكون أقوي بكثير من مواجهات الدور الأول.



فان دايك يتحدث عن رد هيبة ليفربول

ومن جانبه أكد اللاعب أن مباراة السيتي تحمل لدي اللاعبين طابعًا خاصًا، بغض النظر عن المنافسة على اللقب من عدمه، ولكن مثل هذه المواجهات الكبيرة كفيلة برد هيبة الفريق وإستعادته لكبريائه من جديد وسط أندية الدوري الإنجليزي، بعد هذه الإنطلاقة السيئة.



موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي القادمة

ومن المقرر أن يستضيف ليفربول غريمه مانشستر سيتي على ملعب الأنفيلد غدًا الأحد، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر، من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستقام فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.