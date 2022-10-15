انت الان تتابع خبر التربية تحسم الجدل بشأن سنة العدم رسوب للعام الماضي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر إعلام الوزارة في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، أنه "لا صحة لاعتبار العام الدراسي الماضي 2021 – 2022 ، سنة عدم رسوب".

وفي وقت سابق، تداولت بعض وسائل الإعلام خبراً مفاده اعتبار السنة الدراسية الماضية عدم رسوب، قبل ان تنفي وزارة التربية هذه الانباء وتؤكد أنه لغاية الآن لا يوجد هكذا قرار.

