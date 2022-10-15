انت الان تتابع خبر رد قوي من عائلة الهام شاهين على قرار التبرع بأعضائها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكشفت الممثلة المصرية أن عائلتها رفضت قرارها، وقالت لها "لحظة موتك هاتكون صعبة جدا هنستني يفصصوكي والبواقي ناخدها ندفنها".

وأكدت شاهين أنها سألت الدكتور سعد الدين الهلالي والشيخ خالد الجندي اللذين قالا لها: "ده صدقة جارية على روحك لذلك وثقت تبرعها صوت وصورة وفي الشهر العقاري.



على جانب آخر، شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "بطلوع الروح" مع الممثلة منة شلبي وحققتا نجاحاً كبيراً.