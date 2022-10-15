شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الولايات المتحدة تعلن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بـ725 مليون دولار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت واشنطن، الجمعة، أنها سترسل مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 725 مليون دولار إلى أوكرانيا، ليصل الإجمالي إلى 18،3 مليار دولار منذ تسلم الرئيس جو بايدن السلطة.

الولايات المتحدة تعلن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بـ725 مليون دولار

وبحسب وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، فإن حزمة المساعدات الجديدة تتضمن ذخائر لمنظومة راجمات الصواريخ "هيمارس".

كما تشمل المساعدات أيضا "أسلحة مضادة للدبابات، والرادارات، ومركبات عسكرية، وصواريخ (هارم) المضادة للإشعاعات، ومعدات طبية"، وفق البنتاجون.



وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في بيان، إن "المساعدات تأتي عقب الهجمات الصاروخية الروسية على المدنيين في جميع أنحاء أوكرانيا".

وأضاف: "سنواصل الوقوف إلى جانب الشعب الأوكراني، المدافع عن حريته واستقلاله بشجاعة منقطعة النظير، وتصميم بلا حدود".

وتابع: "القدرات يتم تقييمها بعناية للقيام بأكبر قدر من الاختلاف في ساحات المعارك بأوكرانيا".

دعم الإنترنت

وفي سياق الدعم الأمريكي لأوكرانيا أعلن البيت الأبيض، السبت، أن "البنتاجون يبحث جميع الخيارات لدعم الاتصال بالإنترنت في أوكرانيا".

جاء ذلك بعدما أكد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن شركته سبيس إكس، لا يمكنها استمرار دعم خدمة الإنترنت في أوكرانيا، مرجعا ذلك إلى تكبده خسائر كبيرة تصل إلى 20 مليون دولار شهريا.

وتساعد خدمة "ستارلينك" للإنترنت عبر الأقمار الصناعية، المدنيين والعسكريين بأوكرانيا على البقاء متصلين خلال الحرب مع روسيا في أعقاب الضربات المتتالية التي دمرت كثيرا من البنى التحتية الأوكرانية.

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إنه اتفق مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على التعاون في ملف الأسرى وتقديم دعم مالي لكييف.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع زيلينسكي والأمير محمد بن سلمان، وفق ما أعلنه الرئيس الأوكراني على حسابه بموقع "تويتر".



كما وجه الرئيس الأوكراني الشكر، لولي العهد السعودي خلال الاتصال، بعد تقديم حزمة مساعدات إنسانية لبلاده بقيمة 400 مليون دولار.

ولفت زيلينكسي إلى أن "حزمة المساعدات ستسهم في تخفيف معاناة الأوكرانيين خلال الأزمة التي تمر بها البلاد".

وأوضح الرئيس الأوكراني أن "تلك المساعدات الإنسانية دليل على حرص الأمير محمد بن سلمان على تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب الأوكراني".

وعبر زيلينسكي عن امتنانه لجهود ولي العهد السعودي ومساهمات السعودية الإنسانية لكييف، مشيرا إلى أن "الشعب الأوكراني لن ينسى المواقف الإنسانية النبيلة، التي تثبت صداقة السعودية لأوكرانيا".

وعبر الرئيس الأوكرانى عن تهنئته لولي العهد السعودي على تعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء.

وشكر زيلينسكي الأمير محمد بن سلمان على تصويت السعودية لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدين ضم روسيا لمناطق في أوكرانيا.

من جانبه، أكد ولي العهد السعودي أن "تصويت السعودية لصالح القرار، ينبع من دعمها للمبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتأكيدها على احترام سيادة الدول، وحسن الجوار، وحل النزاعات سلميا".

وشدد الأمير محمد بن سلمان على موقف بلاده الداعم لخفض التصعيد، واستعداد السعودية للاستمرار في جهود الوساطة.

بدوره، عبر الرئيس الأوكرانى عن شكره وتقديره لاستعداد ولي العهد السعودي الاستمرار في جهود الوساطة الهادفة إلى إيجاد حل للأزمة.

وهذا ثاني اتصال بين الطرفين في شهر، إذ شكر الرئيس الأوكراني الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، في 22 سبتمبر/أيلول الماضي، على تسهيل الإفراج عن أجانب والتوسط فيه.

وقال الرئيس الأوكراني إنه وجه الشكر للأمير محمد بن سلمان لأنه قام "بتسهيل" الإفراج عن أجانب كانوا أسرى لدى روسيا.

وكتب الرئيس الأوكراني على "تويتر": "ناقشنا أمن الطاقة الأوكراني، والتعافي في مرحلة ما بعد الحرب، ومشروعات استثمار مشتركة".

ونجحت وساطة سعودية بين موسكو وكييف، الشهر الماضي، في إطلاق سراح 10 أسرى من مواطني 5 دول، كانوا محتجزين لمدة أشهر لدى القوات المدعومة من موسكو شرقي أوكرانيا.