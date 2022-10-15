«استدعاء 220 ألفا من قوات الاحتياط» .. الجيش الروسي يستعد لإجتياج أوكرانيا

الشارقة - اميمة ياسر - قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء الجمعة، إن عملية التعبئة العسكرية الجزئية التي أعلن عنها في سبتمبر الماضي ستنتهي خلال أسبوعين.

جاءت تصريحات بوتين خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الكازاخية أستانا، حيث كان يشارك في 3 قمم دولية هناك.

وقال الرئيس الروسي إن عملية التعبئة العسكرية الجزئية انتهت تقريبا، وستستكمل خلال أسبوعين، وفق ما أوردت وكالة "تاس" الروسية.

وأضاف أنه حتى الآن تم استدعاء 220 ألفا من قوات الاحتياط من أصل 300 ألف يشملهم قرار التعبئة العسكرية الجزئية.

ولفت بوتين إلى أنه لا يرى حاجة لتوسيع نطاق التعبئة العسكرية الجزئية في المستقبل المنظور.

وعدد الرئيس الروسي أسبابا لذلك: "أولا، تقدير وزارة الدفاع الأولي كان أقل ولم يكن 300 ألف، وثانيا، لا توجد خطط إضافية، فليس هناك مقترحات من وزارة الدفاع بهذا الشأن، وفي المستقبل المنظور لا أجد أي حاجة (لذلك)".

وأقر بوتين بوقوع أخطاء خلال عملية استدعاء الاحتياط، بسبب الطرق القديمة في التسجيل، أما الآن فقد جرى تحديث قاعدة البيانات.

وتابع: "فقط عندما تبدأ إجراءات التعبئة، فإن جودة وسائل التسجيل تصبح واضحة".

وأشار إلى أنه تمت عملية مراجعة قاعدة البيانات بناء على أسس حديثة، وستصبح موثوقة بها قدر الإمكان، ومع ذلك شدد على وجوب تحسين جودتها.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن في 21 سبتمبر الماضي التعبئة العسكرية الجزئية في البلاد بسبب حرب أوكرانيا، معلنا استدعاء 300 ألف من قوات الاحتياط.



أمريكا ترد بإرسال راجمات صوارخ ومضادات الدبابات

من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الأميركية والبنتاجون رسميا، الجمعة، أن واشنطن سترسل مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 725 مليون دولار إلى أوكرانيا.

وكانت وكالة "رويترز" نقلت في وقت سابق عن مصدرين في واشنطن، أن الولايات المتحدة بصدد إرسال مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا، تتضمن ذخائر ومركبات، دون أن تشمل دفاعات جوية أو قدرات جديدة.

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان إن المساعدات تأتي في أعقاب الهجمات الصاروخية الروسية الأخيرة على أوكرانيا.

راجمات الصواريخ

وأضاف البنتاجون في بيان منفصل أن هذه الحزمة الأحدث من المساعدات تتضمن المزيد من الذخائر لمنظومة راجمات الصواريخ "هيمارس"، وفق "فرانس برس".

وترفع هذه المساعدة قيمة إجمالي المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا إلى 18.3 مليار دولار منذ تسلم إدارة الرئيس جو بايدن السلطة مطلع عام 2021.

أسلحة مضادة للدبابات

وتشمل الحزمة أيضا أسلحة مضادة للدبابات وصواريخ "هارم" المضادة للإشعاعات والرادارات، ومركبات عسكرية ومعدات طبية، وفق البنتاجون.

وقال بلينكن: "سنواصل الوقوف إلى جانب شعب أوكرانيا وهو يدافع عن حريته واستقلاله بشجاعة غير عادية وتصميم لا حدود له".

وأضاف: "القدرات التي نقدمها يتم تقييمها بعناية لإحداث أكبر قدر من الاختلاف في ساحة المعركة في أوكرانيا".