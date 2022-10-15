راجمات الصواريخ والدبابات الأمريكية تتحرك لأوكرانيا .. واشنطن تصدر «قرار عسكري عاجل»

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة الخارجية الأميركية والبنتاجون رسميا، الجمعة، أن واشنطن سترسل مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 725 مليون دولار إلى أوكرانيا.

وكانت وكالة "رويترز" نقلت في وقت سابق عن مصدرين في واشنطن، أن الولايات المتحدة بصدد إرسال مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا، تتضمن ذخائر ومركبات، دون أن تشمل دفاعات جوية أو قدرات جديدة.

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان إن المساعدات تأتي في أعقاب الهجمات الصاروخية الروسية الأخيرة على أوكرانيا.

راجمات الصواريخ

وأضاف البنتاجون في بيان منفصل أن هذه الحزمة الأحدث من المساعدات تتضمن المزيد من الذخائر لمنظومة راجمات الصواريخ "هيمارس"، وفق "فرانس برس".

وترفع هذه المساعدة قيمة إجمالي المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا إلى 18.3 مليار دولار منذ تسلم إدارة الرئيس جو بايدن السلطة مطلع عام 2021.

أسلحة مضادة للدبابات

وتشمل الحزمة أيضا أسلحة مضادة للدبابات وصواريخ "هارم" المضادة للإشعاعات والرادارات، ومركبات عسكرية ومعدات طبية، وفق البنتاجون.

وقال بلينكن: "سنواصل الوقوف إلى جانب شعب أوكرانيا وهو يدافع عن حريته واستقلاله بشجاعة غير عادية وتصميم لا حدود له".

وأضاف: "القدرات التي نقدمها يتم تقييمها بعناية لإحداث أكبر قدر من الاختلاف في ساحة المعركة في أوكرانيا".