غضب بوتين جحيم على زيلنسكي .. روسيا توجه ضربات صاروخية عنيف لأوكرانيا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت السلطات في كييف وقوع قصف روسي في العديد من المناطق الأوكرانية، الليلة الماضية.

وتضررت البنية التحتية في مدينة "زابوريجيا" الجنوبية القريبة من الجبهة، ووردت أنباء عن اندلاع حرائق.

ودعا حاكم المدينة أوليه ستاروخ المواطنين إلى البحث عن مأوى في مراكز الإيواء.

وفي الوقت نفسه ذكرت السلطات المحلية أنه تم اعتراض خمس طائرات بدون طيار للعدو، من تصميم إيراني، فوق منطقة "دنيبروبيتروفسك" المجاورة.

وفى الوقت نفسه، أصابت أكثر من 50 قذيفة من العديد من قاذفات الصواريخ والمدفعية الثقيلة منطقة "نيكوبول" في نفس المنطقة، مما أدى لإصابة شخصين على الأقل.

وبعد الساعة السابعة صباحا بوقت قصير، تم إطلاق إنذار جوي في جميع أنحاء أوكرانيا، بسبب مخاوف من شن هجمات أخرى.