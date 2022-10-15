شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ الرواندى لـ"رئيس النواب": نثمن دعم مصر لبلادنا فى كافة المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على هامش مشاركته في أعمال الجمعية 145 للاتحاد البرلماني الدولي، والمنعقدة في العاصمة الرواندية كيجالي، التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بأوغسطين اياموريمي رئيس مجلس الشيوخ الرواندي، وفي مستهل اللقاء عبر رئيس مجلس الشيوخ الرواندي عن بالغ تقديره لهذا اللقاء في ضوء العلاقات التاريخية والوثيقة بين البلدين الشقيقين مثمناً دعم مصر الدائم لرواندا في كافة المجالات والأصعدة.

وبحسب بيان صادر عن مجلس النواب، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على رسوخ العلاقات المصرية الرواندية، والتي حافظت على زخمها الإيجابي في جميع الأوقات، مشيراً إلى الزيارات الرئاسية رفيعة المستوى المتبادلة بين البلدين، كما أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية لتتلاءم مع العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، واستعرض المستشار حنفي جبالي جهود مصر في استضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 وتحويل نتائج ذلك المؤتمر من تعهدات ووعود إلى تنفيذ فعلي.

جانب من اللقاء



جانب من اللقاء



رئيس النواب يلتقي رئيس مجلس الشيوخ الرواندي