بسبب خلافات المصاهرة.. إصابة 3 مواطنين في مشاجرة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب 3 مواطنين بطعنات وجروح متفرقة بالجسد، اليوم السبت، في مشاجرة بسبب خلافات المصاهرة، بمدينة سوهاج، جرى نقل المصابين للمستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور قسم شرطة أول سوهاج بلاغًا بحدوث مشاجرة ووجود مصابين بشارع سيالة أولاد نصير دائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أنها بين كل من طرف أول "عبدالعال. ا" 38 عامًا سائق ويقيم بناحية العمري دائرة القسم مصابًا بجرح طعني نافذ بالصدر من الناحية اليسرى، وجرى نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، وطرف ثان "أحمد. ن" 35 عامًا سائق، "عبدالرازق. ن" 30 عامًا عامل ويقيمان مدينة العرائس دائرة القسم "شقيقي زوجة الطرف الأول" مصابين بجروح متفرقة بالوجه، وجرى نقلهما لمستشفى سوهاج التعليمى.

جرى ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلًا منهما على بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها، بسبب خلافات المصاهرة.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.