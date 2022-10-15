لماذا الإصرار على تهجير اللاعبين؟.. المصري يرفض اللعب على استاد برج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعرب مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، اليوم السبت، عن استيائه الشديد من الإصرار على أن يكون ملعب برج العرب هو الملعب المخصص لاستضافة مباريات فريق المصري هذا الموسم، وذلك على الرغم من إبرام التعاقد مع إدارة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية لاستضافة المباريات على ستاد الهيئة الجديد.

وأشار المجلس، في بيان اليوم السبت، إلى أن إدارة النادي أتمت التعاقد مع هيئة قناة السويس وكافة الإجراءات اللازمة لذلك، كما وضعت إدارة النادي ملعب ستاد السويس الجديد كملعب احتياطي.

وتابع البيان: "مجلس الإدارة يعرب عن الرفض القاطع للعب في ملعب برج العرب نظرًا للأخطار التي تواجهها جماهير النادي وذلك من حيث بُعد المسافة بالإضافة إلى وعورة الطريق، ناهيك عن الصعوبة البالغة في تدبير الموارد المالية اللازمة والأعباء التي يتكبدها النادي والذي أصبح غير قادر على استمراره في الوفاء بتلك الالتزامات".

وتساءل المجلس: "لماذا الإصرار على استمرار تهجير ونفى النادي واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والجماهير لأقصى مسافة ممكنة عن بورسعيد؟"، مضيفين: "يقبل مجلس الإدارة في كل الأحوال في حالة اللعب على ستاد الهيئة، الالتزام بتقديم كل ما يلزم، بما فيه تخفيض أعداد الجماهير والمعاونة في أي إجراءات إدارية يستلزمها الموقف، ويؤكد مجلس الإدارة تقبله اللعب على أي ملعب داخل بورسعيد (المريخ - الرباط - بورفؤاد ) بدون جمهور وهي الملاعب التي تستضيف المباريات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم".

وأضاف: "الإحباط الشديد والحالة النفسية والمعنوية التي يمر بها الفريق وجهازه الفني تستوجب أن تُصدر رابطة الأندية قرارها بتأجيل المباراة الأولى لحين الحصول على الموافقات النهائية لملعب ستاد هيئة قناة السويس أو الملعب البديل".

وأختتم البيان: "يؤكد مجلس الإدارة أن مبدأ اللعب على ستاد برج العرب يعد أمرًا غير مقبول ومرفوض شكلًا وموضوعًا".