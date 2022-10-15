الملا: على أوروبا توفير تمويلات لتنمية احتياطيات الغاز بشرق المتوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن احتياطيات الغاز الطبيعي بمنطقة شرق المتوسط يمكنها أن تساعد في الحفاظ على أمن الطاقة بأوروبا، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم السبت.

وأشار الوزير إلى ضرورة توفير التمويل من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار للاستثمارات في تنمية تلك الاحتياطيات والاستفادة الكاملة منها بما يضمن تحفيز المستثمرين وسرعة تأمين إمدادات الطاقة في ظل الأهمية التي تكتسبها منطقة شرق المتوسط.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير بمؤتمر منتدى غاز شرق المتوسط للتحول الطاقي بالعاصمة القبرصية نيقوسيا.

وأوضح الوزير أن توفير التمويل لا يعني التمويل التجاري ولكن أن يكون تمويلا مميزا بشروط ميسرة من تلك المؤسسات التمويلية التابعة للاتحاد الأوروبي، فهذا يساعد على سرعة وتعظيم الاستفادة من الاحتياطيات الغازية.

وأكد أن هذه الجهود تأتي بالتوازي مع جهود أخرى مهمة لبناء ممر أخضر بين شرق المتوسط وأوروبا يركز على توفير الهيدروجين والكهرباء والطاقات المتجددة، مشددا على أن العمل في المسارين ينبغي أن يمضي بالتوازي لتأمين الطاقة.