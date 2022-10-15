تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

شهدت موانئ البحر الأحمر على مدار الـ24 ساعة الماضية تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و600 شاحنة، و60 سيارة، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1150 راكبًا.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم السبت، أن حركة الواردات ضمنت 7 ألاف طن بضائع، و445 شاحنة، و31 سيارة، فيما تضمنت حركة الصادرات 4 آلاف طن بضائع، و155 شاحنة، و29 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة دليلة، وكان قد استقبل الميناء أمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس.

كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين عمان وسينا، فيما شهد الميناء أمس وصول وسفر السفينتين سينا وعمان.