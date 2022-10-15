دفن جثة عامل لقي مصرعه بعد اصطدام رأسه بكمر خرساني لكوبري ترسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

صرحت نيابة الطالبية بتشريح جثة عامل لقي مصرعه إثر اصطدام رأسه بكمر خرساني لكوبري ترسا أثناء استقلاله لسيارة الإشغالات.

تلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية إشارة من المستشفى تفيد باستقبال أحد الأشخاص في منتصف العقد الثالث من عمره مصاب بنزيف داخلي ولقي مصرعه متأثرا باصابته وادعاء اصطدام رأسه بكوبري ترسا ومقيم بدائرة القسم.

تبين بالانتقال والفحص أن المتوفى عامل باليومية بإشغالات حي الطالبية وأنه أثناء استقلاله سيارة الحي اصطدمت رأسه بالجسم الخرساني لكوبري ترسا وسقط ليلقي مصرعه متأثرا باصابته، وتم التحفظ علي الجثة داخل ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

واستدعت النيابة شهود العيان لسماع أقوالهم.