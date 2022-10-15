رغم تحذيرات الأرصاد.. انتظام حركة الملاحة بالبحر المتوسط في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشف محمد شرابي، نقيب الصيادين بمركز البرلس في كفر الشيخ، اليوم السبت، عن انتظام حركة الملاحة البحرية بسواحل المحافظة المطلة على البحر المتوسط رغم تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض 12 محافظة بينهم كفر الشيخ لسقوط أمطار خلال ساعات.

وأكد نقيب الصيادين بمركز البرلس في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن عددًا من قوارب الصيد تمارس أعمالها في رحلات صيد كما هو المعتاد يوميًا وسط حالة من هدوء البحر المتوسط، وعدم وجود أمواج تعرقل حركة الصيد، والملاحة نظرًا لهدوء حالة الرياح الأمر الذي يجعل الصيادون يمارسون عملهم على متن قوارب الصيد بشكل عادي.

وقال إن الأمطار، والصقيع لا يتسببان في توقف حركة الملاحة، ولكن الرياح وشدتها تكون السبب الرئيسي في ذلك لأنها تتسبب في ارتفاع أمواج البحر المتوسط عن الحد المسموح به لأعمال الملاحة، ووفق ذلك فهناك متابعات مع هيئة الأرصاد الجوية بخصوص حركة الرياح بشأن إجراء أعمال الملاحة من عدمه.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين في 12 محافظة من احتمالية سقوط أمطار رعدية اليوم السبت على عدة مناطق في الجمورية، وذلك بسبب منخفض جوي على البحر المتوسط..

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها إن هناك احتمالية لسقوط الأمطار على (مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية والقاهرة والجيزة والقليوبية).