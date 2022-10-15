بالصور- محافظ بورسعيد يفتتح منتجع هلنان بورفؤاد بتكلفة 450 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، فندق ومنتجع هلنان بورسعيد بمدينة بورفؤاد، بحضور الخبير السياحى عنان الجلالي، رئيس مجلس إدارة مجموعة هلنان العالمية للفنادق، وتامر الحمزاوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الحمزاوي القابضة للاستثمار.

وأحيت حفل الافتتاح الفنانة نسمة محجوب، واشتمل الحفل على العديد من الفقرات الغنائية المتنوعة.

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على أن إضافة صرح سياحي جديد على أرض بورسعيد هو استكمال لما تقوم به المحافظة من إنجازات تتحقق على أرض الواقع، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن إقامة منتجع بحجم ما جرى افتتاحه في مدينة بورفؤاد لخدمة النهضة الشاملة فى شرق بورسعيد، يحقق مزيدًا من الدعم لتكون بورسعيد هى قاطرة التنمية الحقيقية فى مصرنا الغالية.

أشار تامر الحمزاوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الحمزاوي القابضة للإستثمار، إلى أنه جرت أعمال التطوير والإنشاء للمرحلة الأولى، وجرى فرش 100 غرفة فندقية فاخرة وشقق فندقية جاهزة للتسكين الفورى وأمامها مسطحات خضراء مستقلة، حيث تحتل المساحة الخضراء 80 % من المساحة الكلية للمشروع، كما جرى الإنتهاء من تجهيز حمامات السباحة وتعمل بكفاءة عالية ومزودة بالتدفئة الكاملة، والمطعم الرئيسي، خلاف سلسلة مطاعم المنتجع المتخصصة.