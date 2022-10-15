سعر الذهب يتراجع مع بداية تعاملات اليوم السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر مع بداية تعاملات اليوم السبت، بنحو جنيهين، مقارنة بمستواه أمس الجمعة.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 744 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 857 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 1116 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 1275 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 8922 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

اليوم السبت وغدا الأحد إجازة أسبوعية في البورصات العالمية ومنها أسواق السلع والمعادن.

وتراجع سعر الذهب عالميا، خلال تعاملات أمس الجمعة، بنحو 1.3% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الخميس، ليسجل 1644 دولارا للأوقية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من الخليج 365: أسعار الذهب