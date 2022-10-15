انت الان تتابع خبر بعد فتح باب التطوع.. 12 شرطاً للقبول في الكلية العسكرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "موقع وزارة الدفاع فُتح لاستقبال طلبات الطلاب الراغبين بالتطوع على وزارة الدفاع بصفة طالب في الكلية العسكرية".

وبحسب وثيقة للوزارة، فقد تم حصر شروط القبول بـ12 شرطا، منها ان يكون المتقدم "عراقي الجنسية ولا يقل عمره عن 18 عاماً ولا يزيد على 22".



كما تضمنت الشروط، أن "يكون المتقدم حائزا على شهادة الإعدادية بفرعيها العلمي أو الأدبي وبمعدل لا يقل عن 70% فما فوق للعام الدراسي (2020 – 2021) والعام الدراسي (2021 – 2022)، على ان يستثنى أبناء الشهداء من شرط المعدل".

وأدناه الشروط كاملة: