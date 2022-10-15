انت الان تتابع خبر ميسي يشعر بـ"الخوف" قبل مونديال قطر: هذا أكثر ما يقلقني والان مع التفاصيل

وعانى ميسي نفسه من إصابة طفيفة مؤخراً، أبعدته عن آخر مباراتين لفريقه باريس سان جيرمان، لكن يبدو أنه بات جاهزاَ للمشاركة في الكلاسيكو ضد مارسيليا، بعد تعافيه من مشكلة في الساق.

وخلال تصريحات لقناة(DirectTV Sport)، قال ميسي: "أتمنى أن يتعافى دي ماريا وديبالا، وما زال لديهما وقت لذلك".

وأضاف: "نأمل في وصول كافة اللاعبين للمونديال بحالة جيدة، الخوف من الإصابة موجود، لكن الأفضل أن تلعب بشكل طبيعي".

وأشار صاحب الـ35 عاما إلى "اختلاف أجواء النسخة المقبلة من كأس العالم، نظراً لإقامتها نهاية العام"، مضيفاَ ان "هناك بعض الأمور التي قد تحدث وتمنع بعض اللاعبين من المشاركة بها".

ويتواجد منتخب الأرجنتين في المجموعة الثالثة رفقة السعودية، المكسيك وبولندا.