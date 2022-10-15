شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الخولى: إدارة الحوار الوطنى عملت على وضع خارطة ضامنة لتمثيل الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إدارة الحوار الوطني عملت خلال الفترة الماضية على وضع خارطة نستطيع من خلالها إدارة الجلسات النقاشية على أكمل وجه، حتى تحقق أهدافها في تمثيل كل فئات المجتمع وفي تعبير كل التيارات السياسية عن أفكارهم ورؤيتهم إزاء المحاور السياسية بما يمهد لأفضل المخرجات في التعامل مع كل محور.

وأضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أنها لابد وأن تكون قادرة على المعالجة لتحديات المرحلة الراهنة، ووضع خطوات تنفيذية وتشريعية بمختلف القضايا بالوصول لحوار وطني مثمر وقادر على أن يمثل فيه الجميع ليتحاورون في تحقيق كل الأهداف والتطلعات الوطنية والتي تسهم في وضع خطوات جادة لمعالجة قضايانا، بما يدفع نحو مزيد من التقدم والرقي للوطن.

وشدد أن الحوار الوطني فرصة هامة لتنمية الحياة الحزبية بداية من المشاركة، خاصة وأن الدعوة لحوار سياسي واقتصادي واجتماعي يدفع كل الأطراف لإعداد وتدعيم رؤاهم في كافة المجالات وهو ما يحدث حراك داخل الأحزاب.