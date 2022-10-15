تركيا.. 22 قتيلاً في انفجار منجم "بارتن" للتعدين وعشرات محاصرين في منطقة خطرة

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة -الجمعة- ارتفاع ضحايا انفجار منجم التعدين بولاية بارتن شمالي البلاد إلى 22 وفاة.



وأضاف قوجة -في بيان عبر حسابه على تويتر- أن 8 مصابين يتلقون العلاج في العناية المركزة، و4 آخرين في العيادات الخارجية، بينما تتم معالجة 5 مصابين ميدانيا.



وفي وقت سابق الجمعة، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو مصرع 14 عاملا وإصابة 21 آخرين جراء حادثة انفجار المنجم، قبل أن يعلن وزير الصحة ارتفاع الحصيلة.



وأوضح صويلو في تصريح صحفي من أمام المنجم المنكوب، أن الانفجار تسبب بمحاصرة 49 شخصا في المنطقة الخطرة داخل المنجم.



بدوره، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار ناجم عن تسرب غاز.



وفي سياق متصل، أعلنت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية -في بيان- أن الرئيس رجب طيب أردوغان أرجأ زيارته إلى ولاية ديار بكر المقررة غدا السبت، وقرر التوجه إلى ولاية بارتن على البحر الأسود، للإشراف على سير عمليات الإنقاذ في المنجم الواقع بمنطقة أماسرا.



وقالت الرئاسة التركية إن الرئيس أردوغان أعطى تعليمات لوزيري الداخلية سليمان صويلو، والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، بالتوجه إلى المنطقة لمتابعة عمليات البحث والإنقاذ، مضيفة أن أردوغان يتابع تطورات الحادث عن كثب.



وكانت ولاية بارتن قالت إنها أرسلت على الفور فرق إنقاذ وطواقم طبية إلى مكان الحادث.



المصدر: وكالات