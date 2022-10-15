شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند يختار أفضل أصدقائه ويؤكد: لا أثق في أحد سوى نفسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف النرويجي إيرلينج هالاند نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن الشخص الذي يثق فيه كثيرًا من أجل إنقاذ حياته في حال تعرض لأي خطر.

منقذ هالاند في ضربات الجزاء

وفي حوار صحفي أكد هالاند أنه لا يحب أن يضع ثقته في أي شخص بعد أن تم سؤاله عن من هو الشخص الذي سيختاره ليكون منفذ ضربات جزاء واحد لإنقاذ حياته ليرد هالاند:" سأسدد بنفسي، أثق في نفسي كثيرًا، إذا لم أتمكن من ذلك سأختار ماريو بالوتيلي، إنه أفضل لاعب يسدد ضربات الجزاء على الإطلاق".



وعن الشخص الذي سيأخذه هالاند معه إلى جزيرة مهجورة واصل نجم مانشستر سيتي حديثه: "سأختار أمي وأبي وكيفن دي بروين سوف يساعدني دائمًا بشكل جيد".

موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة

ويلتقي مانشستر سيتي مع نظيره نادي ليفربول مساء غد الأحد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة بتوقيت أبو ظبي.