منتدى المستقبل يناقش ديوان "بخطى مثالية كالفضيحة".. الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل 18 أكتوبر 2022 ندوة نقدية لمناقشة ديوان (بخطى مثالية كالفضيحة) للشاعر مصطفى عبادة.

ويناقش الديوان الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والشاعر والناقد جمال القصاص، والشاعر والناقد عاطف عبدالعزيز، ويدير الندوة الكاتب والناقد أحمد الفيتوري.

وصدر ديوان (بخطى مثالية كالفضيحة) عن الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة، ويعد الديوان الثاني للشاعر مصطفى عبادة بعد ديوانه (لكن التراجيدبا غلبتني).

ومصطفى عبادة كاتب وصحفي، أصدر عددا من الكتب الفكرية المهمة، من بينها (ثورة تحت الأنقاض)، (الخطاب الإسلامي.. أعشاب ضارة وبيزنس)، (30 يوما في المستقبل).

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية.

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي"إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".

تعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، 1 شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب بوسط البلد، مع التنبيه على الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

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