تركيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار منجم إلى 22 شخصا

محمد اسماعيل - القاهرة - إسطنبول - (د ب أ):

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن 22 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 17 آخرون في انفجار منجم فحم شمالي البلاد.

وأضاف قوجة على موقع " تويتر" أن ثمانية من المصابين في حالة حرجة.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن 110 عمال كانوا في المنجم وقت الانفجار، مضيفا أن 49 منهم كانوا في الأجزاء العميقة من المنجم حيث يكون الخطر أكبر.

وقال وزير الطاقة فاتح دونماز إن ما يشتبه فى أنه انفجار لغاز المنجم وقع في حوالي الساعة 15ر6 مساء (1515 بتوقيت جرينتش) في حين لم يتضح بعد السبب الدقيق.

وأظهرت لقطات لقناة "سي إن إن تورك"، تصور عملية نقل المصابين إلى سيارات الإسعاف .

وتركيا لديها سجل غير جيد من حوادث المناجم بسبب ضعف لوائح السلامة.