بالصور.. حفل زفاف يوسف أنور السادات

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- هاني رجب:

شهد حفل زفاف يوسف السادات، نجل أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وشقيق سامح السادات عضو مجلس الشيوخ، الذي أقيم في قصر محمد علي بشبرا الخيمة، مساء اليوم الجمعة، حضور عدد كبير من الشخصيات العامة.

وحضر الحفل منهم السفر بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، والدكتور خالد مجاهد، المتحدث الإعلامي السابق لوزارة الصحة، والإعلامية سهير جودة والمهندسة رباب عبد العاطي، بينما أحيا حفل الزفاف المطرب اللبناني راغب علامة.