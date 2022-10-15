وزيرة الخزانة الأمريكية: لن ندعم تقديم حزم إنقاذ جديدة لأعضاء صندوق النقد

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اليوم الجمعة ، إن بلادها - أكبر مساهم في صندوق النقد الدولي- لن تدعم تخصيص حزم إنقاذ جديدة للدول الأعضاء من احتياطيات الصندوق التي تعرف باسم حقوق السحب الخاصة ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت يلين للصحفيين في صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة: "لا نرى أن تخصيص حزمة إنقاذ أخرى من حقوق السحب الخاصة أمرا مناسبا هذه المرة".

وتزايدت الدعوات الموجهة إلى الصندوق لإصدار المزيد من حقوق السحب الخاصة بعد أن خصص رقما قياسيا قدره 650 مليار دولار العام الماضي لمساعدة الأعضاء لتحمل آثار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت يلين إن صندوق المرونة والاستدامة الجديد التابع لصندوق النقد الدولي، والذي يقوم بتوفير الأموال لمواجهة الأوبئة المستقبلية وأمن الطاقة وتغير المناخ ، "هو وسيلة مناسبة لمعالجة بعض القضايا التي تواجهها البلدان منخفضة الدخل".

وقالت الوزيرة إن إدارة بايدن طلبت من الكونجرس السماح لها بإقراض 21 مليار دولار لصندوق النقد الدولي من أجل كل من صندوق المرونة والاستدامة والصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، ولكنها لم تتلق ردا حتى الآن.