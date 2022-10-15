داخل الشقة.. ضبط المتهمين بسرقة 1.5 مليون جنيه من مندوب شركة أدوية في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة محافظة الدقهلية بالتنسيق مع ضباط فرع الأمن العام من ضبط المتهمين بسرقة 1.5 مليون جنيه من مندوب مبيعات لإحدى شركات الأدوية بمنطقة سندوب، وذلك بعد اقتحام مسكنه وإشهار الأسلحة النارية والبيضاء.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة من "كيرلس.د.ر" 28 عامًا، مندوب مبيعات بإحدى شركات تجارة الأدوية، ومقرها أسيوط، ومقيم في بنى سويف، أنه فوجئ أثناء تواجده بالسكن الخاص "شقة مستأجرة" رفقة زملائه، باقتحام 5 أشخاص الشقة وبحيازتهم أسلحة نارية، وسألوهم عن المبلغ الذى بحوزتهم، واستولوا عليه عبارة عن "مليون و500 ألف جنيه ولاب توب و3 هواتف محمولة" والأموال تحصيل في اليوم السابق من عملاء الشركة بمدينة المنصورة.

بسؤال "م.ع.س" 29 سنة مندوب مبيعات بالشركة، ومقيم بأسيوط، وإيهاب.م.ر" سائق بالشركة ومقيم بنى سويف، أيدا المضمون ذاته، وبسؤال مالك الشركة أكد أن المبلغ المالى لا يتعدى 130 ألف جنيه.

كلف مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث برئاسة رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة تنسيقًا مع ضباط فرع الأمن العام وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "كامل.ع.إ"، 50 عامًا، سائق ومقيم محافظة أسيوط ،و"جرجس.ك" 31 عامًا، سائق توكتوك، "هانى.هـ" سائق ميكروباص مقيم محافظة القاهرة، "وليد.ف" بائع خردة مقيم محافظة الجيزة، "ماجد.ع" قهوجى مقيم بالقاهرة، و"مسعد.ح" نقاش مقيم بمحافظة المنيا.

ودلت التحريات أن المتهم الأول استغل عمله بالشركة واتفق مع باقي المتهمين بعد أن أعطاهم نسخة من المفتاح كانت معه قبل أن يفصل من العمل.

بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين جميعًا، وبمواجهتهم أقروا جميعا بارتكابهم الواقعة بتحريض من الأول والثاني، وأرشدوا عن مبلغ 100 ألف جنيه ولاب توب و3 هواتف وعن السلاح النارى المستخدم.

حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأرفق بالمحضر الأصلي، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.