شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين" تعلن نقل مقر انعقاد معهد المحاماة إلى النادى النهرى بالمعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر حسين الجمال، أمين عام نقابة المحامين، مقرر معهد المحاماة، نقل مقر انعقاد محاضرات معهد المحاماة من قاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر إلى النادى النهرى للمحامين بالمعادى، ابتداءً من الأحد المقبل.

وكان قد تفقد وفد من مجلس نقابة المحامين ضم حسين الجمال، أمين عام نقابة المحامين، ويحيى التونى، وكيل النقابة، أمس، مقر النادى النهرى للمحامين فى المعادى، وقاعتيه بعد تطويرهما، تمهيدًا لنقل مقر انعقاد معهد المحاماة إلى النادي.

وتخصص يوم الأحد لنقابات "شمال القاهرة والقاهرة الجديدة، من الساعة 1 إلى 2 ظهرًا"، و"جنوب القاهرة وحلوان من الساعة 2 ونصف إلى 4 عصرًا"، ويوم الأربعاء لمحامى "شمال وجنوب الجيزة وجنوب القليوبية من الساعة 1 إلى 2 ظهرًا" فقط فى محاضرة واحدة.