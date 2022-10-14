شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يعلن تجديد تعاقده مع فيل فودين لمدة ثلاث مواسم إضافية! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مساء اليوم عن تمديد عقد لاعبه الدولي الإنجليزي فيل فودين، نجم وسط الفريق السماوي، على أن يمتد العقد الجديد حتى صيف 2027،يأتي ذلك ضمن خطة الفريق فى الحفاظ على قوامه الأساسي، فى ظل تألق اللاعب الكبير خلال الفترة الماضية، حتى لا يفتح الباب حول رحيل اللاعب فى الفترة المقبلة.

ويقدم اللاعب مستوي رائع للغاية مع المان سيتي هذا الموسم، حيث تألق اللاعب بشكل كبير فى الفترة الأخيرة، الشئ الذي جعل مسئولي الفريق السماوي يسعون وراء تجديد التعاقد مع اللاعب، وجاء ذلك بناءًا على توصية من المدرب الأسباني بيب جوارديولا، والذي أكد على ضرورة الحفاظ على اللاعب فى الفترة الحالية.



ما أسباب إختيار التجديد فى هذا التوقيت ؟

وأشارت تقارير صحفية إنجليزية أن إدارو الفريق كانت تخشي من تألق اللاعب فى كأس العالم القادم، الأمر الذي كان سيفتح الباب حول رحيل اللاعب، والذي كان سينتهي تعاقده فى صيف 2024،الشئ الذي جعل الفريق يسارع فى تجديد تعاقده مع اللاعب، والذي كان مرحب للغاية بالبقاء مع الفريق وسهل من إجراءات التفاوض.



أول تعليق للاعب بعد تجديد تعاقده!

ومن جانبه أعرب اللاعب عن سعادته الكبيرة بالبقاء ضمن صفوف السيتي، وتجديد تعاقده مع الفريق، مشيرًا إلى أنه تعلق بهذا المكان ويفضل التواجد هنا وسط دعم وحب الجماهير واللاعبين المتواصل له، واعدًا مسئولي الفريق والجماهير بالعديد من الألقاب خلال المرحلة القادمة.