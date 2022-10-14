شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يكشف آخر إستعدات ليفربول لمباراة السيتي ودور اللقاء فى حسم اللقب! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، عن مواجهة السيتي فى الجولة القادمة، من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أكد على صعوبة المواجهة بالطبع على الفريق، فعلى الرغم من أن المباراة ستقام فى الأنفيلد، إلا أن الفريق السماوي يسير بخطي ثابتة منذ بداية الموسم، الأمر الذي يصعب المواجهة على فريقه.

وأجاب كلوب عن سؤال أحد الصحفين الذي يفيد بدور المباراة فى حسم اللقب والصراع، حيث أشار إلى أن المباراة بالتأكيد ستكون حاسمة، ولكن شدد على أنها لن تكون حاسمة لفريقه، بل حاسمة لفريق السيتي فى صراع الصدارة مع أرسنال وتوتنهام فى الفترة الحالية، خاصة أن المدرب الألماني يعلم أن حظوظ فريقه فى المنافسة تلاشت تمامًا.



موقف ليفربول من مواجهة السيتي القادمة

وأكد يورجن كلوب أن فريقه سيلعب اللقاء القادم من أجل تحقيق الفوز فقط، وإنتهاز الدفعة المعنوية القوية التي حصل عليها الفريق من فوزه على رينجرز بسباعية فى دوري الأبطال، مشيرًا إلى الفريق لا يمتلك ما يخسره أمام السيتي، سيحاول فرض أسلوبه على اللقاء وحصد نقاط المباراة الثلاث، لتحسين مركز الفريق فى جدول الترتيب بعض الشئ.



موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي القادمة

ومن المقرر أن يستضيف ليفربول غريمه مانشستر سيتي على ملعب الأنفيلد يوم الأحد القادم، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر، من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستقام فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.