بوريل يحث إيران على التوقف عن قمع المحتجين

حث جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إيران اليوم الجمعة على وقف قمع المحتجين والإفراج عن الذين تم اعتقالهم في الأسابيع الأخيرة.

وقال بوريل في تغريدة على تويتر «تحدثت مع (وزير الخارجية الإيراني حسين) أمير عبد اللهيان لنقل موقف الاتحاد الأوروبي الواضح والموحد مرة أخرى: للناس في إيران الحق في الاحتجاج السلمي والدفاع عن الحقوق الأساسية».

ومضي بالقول «يجب أن يتوقف القمع العنيف على الفور. يجب إطلاق سراح المتظاهرين. هناك حاجة إلى الوصول إلى خدمات الإنترنت وإعمال مبدا المساءلة».